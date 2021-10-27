Дополнительные финансовые средства ждут муниципалитеты в 2022 году, чтобы направить их на необходимые потребности, отвечающие интересам жителей региона

О корректировках в региональный бюджет текущего года шла речь 26 октября в областной Думе. Проект закона был в повестке заседания комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Елена Дягилева, глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители профильных министерств региона, КСП области, депутаты областной Думы.

Изменения, предусмотренные проектом закона, затронули основные параметры областного бюджета. Общий объём доходов областного бюджета на 2021 год увеличен на 20 млрд 736 млн 129,8 тысячи рублей, или на 22,6% и составил 112 млрд 346 млн 268,3 тысячи рублей. Общий объём расходов увеличен на 3 млрд 453 млн 551,5 тысячи рублей, или на 3,4%, и составил 104 млрд 550 млн 145,7 тысячи рублей.

— Отрадно, что предусмотрены средства на развитие региона в целом по нацпроектам и таким важным направлениям, как здравоохранение, образование, культура, социальная политика, – подчеркнула Ирина Просоленко. – Дополнительные финансовые средства ждут муниципалитеты, чтобы направить их на необходимые потребности, отвечающие прежде всего интересам жителей области.

Увеличены бюджетные ассигнования на здравоохранение, в частности, на оказание медицинской помощи, выплаты и компенсации медперсоналу, приобретение оборудования, обеспечение лекарственными препаратами.

Объём бюджетных назначений на образование в текущем году увеличен на 691 млн 998,1 тысячи рублей. В числе расходов предусмотрено дополнительно 35 млн 343,8 тысячи рублей на капитальные ремонты государственных учреждений образования. Также запланированы средства на увеличение размеров окладов работникам бюджетной сферы.

Кроме того, свыше 31 миллиона рублей планируется направить на оказание финансовой помощи государственным областным унитарным сельскохозяйственным предприятиям Мурманской области.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении.