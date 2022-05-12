Дополнительные гранты на обновление мурманских школ

Министерство образования и науки Мурманской области опубликовало список образовательных организаций, которым будут предоставлены дополнительные гранты на реализацию программы по преобразованию пространств в рамках проекта «Arctic schools». Субсидию из областного бюджета получат еще пять образовательных учреждений города Мурманска:

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»,

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»,

МБОУ г. Мурманска СОШ №56,

МБОУ г. Мурманска СОШ №53,

МБОУ г. Мурманска СОШ №31.

Всего в этом году в Мурманске будет отремонтировано 20 городских образовательных учреждений в рамках проекта «Arctic schools». В школах и детских садах обновятся столовые, спортивные и музыкальные залы, группы и кабинеты, а также прилегающая территория.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22326&page=1