Дополнительные каникулы, направленные на адаптацию детей после завершения полярной ночи, дали положительный эффект

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в нашем регионе.

На 8-й неделе текущего года (с 17 по 23 февраля) в области продолжился прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ с незначительным превышением расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению. По сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение темпов регистрации заболеваемости населения.

Снижению интенсивности эпидемиологического процесса способствуют введённые в общеобразовательных организациях области дополнительные каникулы, направленные на адаптацию детей после завершения полярной ночи.

Результаты мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов свидетельствуют об увеличении доли вирусов гриппа в структуре положительных находок в биологическом материале от больных. Преобладающая доля в структуре циркулирующих вирусов принадлежит гриппу субтипа A(H1N1).

Все больные, в материале которых определены вирусы гриппа, были не привиты.