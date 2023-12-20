Дополнительные квоты для медработников региона выделены в Мурманской области

Для обеспечения доступности оказания медицинской помощи и привлечения медицинских специалистов в Мурманскую область внесены изменения в распределение квоты (количества рабочих мест медицинских работников) по медицинским организациям, подведомственным региональному Минздраву, при трудоустройстве на которые осуществляются единовременные компенсационные выплаты и ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Предусмотрено дополнительное выделение 94 квотированных рабочих мест врачей с учётом потребностей медицинских организаций. Квотируемые рабочие места добавлены 25 медучреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, дополнительные квоты выделены по специальностям: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, инфекционист, кардиолог, невролог, неонатолог, патологоанатом, педиатр участковый, рентгенолог, стоматолог-ортопед, терапевт, травматолог-ортопед, хирург, челюстно-лицевой хирург, эпидемиолог, врач общей практики, сердечно-сосудистый хирург, медицинская сестра, фельдшер.

Также предусмотрено перераспределение должностей между медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Мурманской области, которое направлено на доукомплектование первичного звена и привлечение медицинских кадров в регион.

Фото: https://gov-murman.ru