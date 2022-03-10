Дополнительные меры поддержки бизнеса будут рассмотрены штабом по обеспечению устойчивости региональной экономики

Дополнительные меры поддержки бизнеса, предложенные предпринимателями Мурманской области, будут рассмотрены штабом по обеспечению устойчивости региональной экономики, который создан по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Предложения о видах поддержки сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве озвучил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Максим Белов. Список составлен по итогам проведенных совещаний и опросов предпринимательского сообщества бизнес-омбудсменом при содействии Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В частности, предлагается сохранить максимально дешевую ставку по выдаваемым займам с использованием региональных институтов поддержки МСП и продолжить субсидирование процентной ставки по банковским кредитам. В Мурманской области с 4 апреля по 4 мая 2022 года НМКК ФОРМАП будет осуществлять прием заявок на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, выданным на строительство или реконструкцию объектов и (или) приобретение оборудования в целях модернизации производства.

«Считаю возможным рассмотреть такую опцию, как временная выплата сугубо процентов без уплаты тела долга заемщиками Фонда развития малого и среднего предпринимательства по уже ранее выданным кредитам по заявительному принципу», – отметил Максим Белов.

Также бизнес-омбудсмен предложил установить до 1 января 2023 мораторий на повышение платы за пользование государственным и муниципальным имуществом на пересмотр в сторону повышения кадастровой стоимости, арендные ставки оставить на уровне 2021 года. При невозможности исполнения государственных контрактов исполнителями предоставить возможность расторгать контракт без негативных последствий.

В связи с изменениями курса рубля Максим Белов предложил разрешить государственным заказчикам пересматривать сумму заключенных до 24 февраля 2022 госконтрактов в соответствии с изменениями цен на рынке. В настоящее время на федеральном уровне вносятся изменения в законодательство о закупках, в которых будут учтены указанные предложения.

Помимо этого, уполномоченный предложил внедрить на базе АО «Корпорация развития Мурманской области» инвестиционный инструмент для реализации проектов по импортозамещению на территории Мурманской области в интересах удовлетворения спроса по всей Российской Федерации. Ожидается, что Корпорация не только сможет стать партнёром, но и будет компетентно способствовать актуальности выбираемой ниши.

Бизнес-омбудсмен также отметил необходимость обращения в Правительство Российской Федерации с целью отмены временного запрета на передвижение граждан России через автомобильные и пешеходные пункты пропуска, принятых для противодействия распространению коронавирусной инфекции. По мнению Максима Белова, в условиях снижения заболеваемости это поможет восстановить деловую и туристическую активность и способствует эффективному развитию экономической и социальной инфраструктуры на приграничных территориях.

Дополняет ряд инициатив введение моратория на блокировку счетов МСП, снижение выплаты во внебюджетные фонды для МСП с МРОТ 30%, а с оставшейся части - до 10% (7% ПФР ,3% ФОМС).

Предлагается также отменить любое авансирование по уплате налогов, установить порядок уплаты НДС только после поступления средств на расчетный счет предприятия, установить налоговые каникулы по заявительному принципу. Из озвученных предложений – снять таможенные пошлины и сократить НДС для стран, не присоединившихся к санкциям на импортируемые высокотехнологичные товары, готовые изделия, материалы производственного назначения и производственного оборудования; предоставить субсидию на сохранение рабочих мест, либо возвратить программу ФОТ 2.0; рассмотреть возможность предоставления федеральной субсидии МСП на выплату северных отпускных сверх установленных законом 28 календарных дней.

«Сегодня мы всем понимаем, что для того, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, нам необходимо полноценное и постоянное взаимодействие бизнеса и власти. Помимо этого, нужно изменить сам формат отношений, перейти к более гибким моделям», – отметил Максим Белов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил экономическому блоку регионального правительства в ближайшие дни во взаимодействии с Уполномоченным и бизнес-сообществом сформировать список дополнительных мер поддержки бизнеса в дополнение к уже подготовленному пакету инструментов. Особый акцент глава региона сделал на переориентировании отраслей, пострадавших от отмены поставок из Европы, на другие рынки.

«Нужно, чтобы наш Центр поддержки экспорта – по сути, уже Центр поддержки импорта, – во взаимодействии по дипломатической линии и с торговым представителем организационно помог это сделать. В регионе большое количество самозанятых. Это, во-первых, сервис для клиентов, а во-вторых – большое количество рабочих мест. И очень важно бороться за каждое рабочее место, чтобы в этой ситуации их не потерять», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, накануне губернатор Андрей Чибис озвучил меры поддержки для предпринимателей, которые будут предоставлены в регионе.