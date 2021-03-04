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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 17:30

Дополнительные рейсы «Лыжной Стрелы» пустят на участке Мурманск – Апатиты 6-8 марта

С 6 по 8 марта дополнительные пригородные поезда «Лыжная Стрела» будут курсировать на участке Мурманск – Апатиты:  7 и 8 марта  № 6369 Мурманск (8:25) – Апатиты (12:03); 6 и 8 марта  № 6370 Апатиты (19:55) – Мурманск (23:48).

Для удобства пассажиров, а также для совершения поездок к популярному горнолыжному курорту региона поезда будут курсировать ежедневно 6, 7 и 8 марта. Таким образом в течение праздничных дней марта пассажиры смогут утром отправиться в Апатиты, а вечером того же дня уехать обратно в Мурманск.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

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