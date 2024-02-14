Дополнительные рейсы «Лыжной Стрелы» вводятся в праздничные дни

С 16 декабря 2023 года курсирует пригородный электропоезд «Лыжная Стрела» по маршруту Мурманск – Апатиты. За этот период перевезено более 1050 пассажиров.

Электричка возит лыжников по субботам (отправлением со ст. Мурманск в 8.25) и по воскресеньям (отправлением со ст. Апатиты в 19.20). В связи с наступающими праздниками добавлены дополнительные рейсы.

23 февраля:

отправление со ст. Мурманск в 8.25;

отправлением со ст. Апатиты в 19.20.

8 марта:

отправление со ст. Мурманск в 8.25;

отправлением со ст. Апатиты в 19.20.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в связи с запуском дополнительных проездов «Лыжной Стрелы» расписание автобуса №131 «ст. Апатиты – Кировск (ул. Олимпийская)» в праздничные дни будет действовать по расписанию выходного дня: отправление со ст. Апатиты в 12.00; отправление из Кировска (ул. Олимпийская) в 17.05.

Фото: https://gov-murman.ru