Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить и что делать

Родители детей с инвалидностью теперь могут накапливать положенные им дополнительные оплачиваемые выходные дни и использовать одним длинным периодом. Такие семьи часто обращаются в медучреждения, детям надо проходить обследование и лечение. А сами родители очень нуждаются в дополнительном отдыхе. Эксперты hh.ru рассказывают об особенностях этой социальной гарантии.

Раньше работодатели были обязаны предоставлять родителям детей с инвалидностью 4 дополнительных выходных каждый месяц. Но они и сгорали ежемесячно, их нельзя было копить. С 1 сентября 2023 года сотрудники могут накапливать дни и по согласованию с работодателем брать их одним периодом до 24 дней. Правила предоставления дополнительных выходных установлены постановлением правительства от 06.05.2023 №714.

Право на льготу есть только у работников по трудовому договору, которые не находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, в отпуске за свой счёт, учебном или ежегодном отпуске и в других случаях освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без её сохранения.

Неважно, кровный это родитель ребёнка-инвалида, опекун или попечитель. Также не имеет значения, работает ли второй родитель. Если работают и мама, и папа, они могут поделить эти выходные как им удобно. 4 дня в месяц положены родителям на двоих, а не по 4 каждому.

Дополнительные выходные оплачиваются по среднему заработку сотрудника. Копить их можно в течение года. Неиспользованные за прошедший месяц дни перенести на следующий нельзя, только накапливать. 1 января количество накопленных дней обнуляется.

Использовать дополнительные выходные можно тогда, когда накопится нужное количество дней, — такой отпуск может быть продолжительностью до 24 дней, один раз в году. Авансом получить его нельзя. А вот суммировать дни, накопившиеся у обоих родителей, можно.

Чтобы получить допвыходные более 4 дней подряд, надо согласовать с работодателем дату их использования и написать заявление.

Список документов, которые надо будет предоставить при оформлении дополнительных дней:

заявление;

справка об инвалидности;

документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребёнка, — обратите внимание: родитель не обязан проживать вместе с ребёнком;

свидетельство о рождении (об усыновлении) ребёнка или документ, подтверждающий установление опеки, попечительства;

справка с места работы другого родителя о том, как он использовал свои допвыходные.

Работодатель включит этот период в график отпусков.

При этом дополнительные дни по уходу за ребёнком с инвалидностью не должны выпадать на выходные, поскольку они даются сотруднику дополнительно.