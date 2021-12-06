Допустимые уловы на Северном бассейне поделили по направлениям

Росрыболовство распределило по видам квот общий допустимый улов на 2022 г. на Северном бассейне, а также в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Разрешенные объёмы распределены по направлениям использованиям приказом Росрыболовства от 30 ноября 2021 г. №727. Определены квоты добычи трески и пикши для традиционного рыболовства коренных народов, объемы вылова рыбы, крабов и морских гребешков для науки, сообщает корреспондент «Fishnews». Из приказа можно узнать, какие объёмы отводятся под организацию любительской рыбалки в Мурманской области (это в том числе 100 тонн камчатского краба).

Для предприятий определены объёмы вылова трески, пикши, синекорого палтуса, морского окуня, крабов камчатского и стригуна опилио, в том числе в инвестиционных целях (то есть под построенный флот и заводы). В этом году должен возобновиться промысел мойвы: для промышленного лова отведено 27800 тонн.