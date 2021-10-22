Дорога к знаниям мурманских школьников становится безопаснее

В Мурманске ведутся работы по обеспечению безопасности детей на пути следования из дома в образовательные учреждения. Ранее общественники в рамках мониторинга всероссийской акции «Дорога в школу» проверили маршруты к некоторым городским школам. Об участках, таящих потенциальную угрозу, активисты ОНФ сообщили в администрацию Мурманска.

В ответ на обращение городские власти пояснили: многие маршруты следования проходят по территориям многоквартирных домов. Один из таких ведет к гимназии №8 (ул. Академика Книповича, 35/2). В администрации сообщили: предложение о проведении капитального ремонта двора дома №33 корп. 2 по ул. Академика Книповича поступило в установленные сроки и было включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г. Мурманск» на 2021 г. В 2020 г. состоялось обсуждение дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц, в ходе которого поступило предложение о ремонте проезжей части с устройством наружного освещения и парковочного кармана без тротуаров. На сегодняшний день все ремонтные работы уже завершены.

Предложения о включении в Программу дворовых территорий домов №№35 корп. 1; 37 и 39 по ул. Академика Книповича в установленные сроки не поступало. По инициативе органов местного самоуправления объекты включены в программу на 2024 г.

В администрации также проинформировали о том, что элементы принудительного снижения скорости были демонтированы на период проведения капитального ремонта проезжей части. В адрес ММБУ «Управление дорожного хозяйства» направлено письмо об их восстановлении.

Не осталась без внимания общественников и дворовая территории, через которую лежит путь следования будущих школьников – воспитанников дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №93 (проезд Рыбный, 4). Двор включен в программу на 2024 г.

«Учитывая, что на перекрестке проезда Рыбный и ул. Володарского выполнено устройство трёх пешеходных переходов, вход в помещения учреждения осуществляется с трёх сторон дома №4 по проезду Рыбному (со стороны северо-восточного торца здания, со стороны двора и со стороны проезда Рыбного), при этом к входу со стороны проезда Рыбного имеется возможность прохода вдоль здания, отделенного от проезжей части зелёной зоной, решением рабочей группы было признано целесообразным установить дорожные знаки «Дети» по пр. Рыбному вдоль территории дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №93. Все работы были выполнены в срок», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.