Объявлен конкурс для педагогов, переехавших в Мурманскую область, на получение единовременной выплаты в 500 тысяч или 1 млн рублей«Дорога на маяк»: старт автопробегу по маршруту Мурманск — Владивосток дадут у областной научной библиотеки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 08:45

«Дорога на маяк»: старт автопробегу по маршруту Мурманск — Владивосток дадут у областной научной библиотеки

1 августа в столице Кольского Заполярья стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк». Событие посвящено культурному автотуризму и продвижению всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август».

Старт пробегу длиною около 12 тысяч километров, будет дан у здания Мурманской областной научной библиотеки. Перед ним участники вместе с представителями региональных властей соберутся на площадке молодёжного пространства «СОПКИ.21А» и обсудят перспективы развития книжного и библиотечного туризма в России.

Напомним, что в рамках пробега водители-путешественники преодолеют около 12000 километров, зажигая «Книжные маяки» в 24 городах. В Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других точках маршрута состоятся круглые столы и дискуссии на тему организации книжных и литературных туров в нашей стране. Организаторы отмечают, что книжный автопробег позволит создать новые литературно-исторические маршруты для туристов. Кроме того, о книжном автопутешествии через всю страну с трансляциями встреч и обсуждением культурного туризма в разных регионах России будет создан фильм, а в дар региональным библиотекам по ходу маршрута будут доставлены книги с автографами современных авторов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, завершит пробег региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока», в рамках которого пройдут творческие встречи с писателями, панельные дискуссии и круглые столы с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами и другими участниками проекта. Узнать подробнее о программе и самом событии можно на сайте проекта, а также в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:50«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)16:20«Надписи и рисунки-граффити в храмах Великого Новгорода». Документальный фильм (0+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Помогут ли спецсчета снизить задолженность россиян за ЖКУ, которая выросла почти до 900 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, рубль снижается после завершения периода налоговых платежей-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Помогут ли спецсчета снизить задолженность россиян за ЖКУ, которая выросла почти до 900 млрд рублей-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика