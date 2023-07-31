«Дорога на маяк»: старт автопробегу по маршруту Мурманск — Владивосток дадут у областной научной библиотеки

1 августа в столице Кольского Заполярья стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк». Событие посвящено культурному автотуризму и продвижению всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август».

Старт пробегу длиною около 12 тысяч километров, будет дан у здания Мурманской областной научной библиотеки. Перед ним участники вместе с представителями региональных властей соберутся на площадке молодёжного пространства «СОПКИ.21А» и обсудят перспективы развития книжного и библиотечного туризма в России.

Напомним, что в рамках пробега водители-путешественники преодолеют около 12000 километров, зажигая «Книжные маяки» в 24 городах. В Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других точках маршрута состоятся круглые столы и дискуссии на тему организации книжных и литературных туров в нашей стране. Организаторы отмечают, что книжный автопробег позволит создать новые литературно-исторические маршруты для туристов. Кроме того, о книжном автопутешествии через всю страну с трансляциями встреч и обсуждением культурного туризма в разных регионах России будет создан фильм, а в дар региональным библиотекам по ходу маршрута будут доставлены книги с автографами современных авторов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, завершит пробег региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока», в рамках которого пройдут творческие встречи с писателями, панельные дискуссии и круглые столы с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами и другими участниками проекта. Узнать подробнее о программе и самом событии можно на сайте проекта, а также в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru