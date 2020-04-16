Дорога на Териберку – фронтовая сводка событий-2020

Сотрудники «Мурманскавтодора» на сайте организации поместили небольшой рассказ о ситуации, сложившейся этой зимой вокруг дороги на Териберку. Он ярко раскрывает все проблемы, возникшие из-за искусственно созданного ажиотажа вокруг этого села: интерес у туристов вызвали, на этом деньги зарабатывают, а вот задуматься своевременно над проблемой проезда в Мекку заполярного туризма, не захотели. Отсюда и все проблемы, которые одномоментно не решаются.

«Нынешней аномально снежной зимой разговоры о Териберке, периодически отрезанной на длительное время от Большой земли, опять набрали немыслимые обороты, - пишут специалисты-дорожники. - Люди жалуются во все инстанции вплоть до Президента Российской Федерации. Ругают местные и областные органы власти, региональный Минтранс, «Мурманскавтодор», подрядную организацию, работающую на снегоочистке. Истерия и необоснованные негативные высказывания в социальных сетях в адрес дорожных служб дискредитируют работу и деловую репутацию дорожников в целом.

Неподобающее и провокационное поведение отдельных туристов и рыбаков порой вообще ставит дорожников в тупик. Вот несколько примеров. Приходит сообщение о том, что в Териберке находится человек с открытым переломом конечности и женщина на последнем сроке беременности, обоим требуется срочная медицинская помощь. После того как дорожники пробились (5 апреля) в село и нашли этих людей, то оказалось, что на месте открытого перелома простой ушиб, а женщина на шестом месяце беременности и медицинская помощь им не требуется. Так же при обращении в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора» люди не стесняются «крепких выражений» и прямых угроз о расправе в адрес диспетчеров… Таких примеров можно привести массу, но пусть это останется на совести пользователей дорог.

Тем не менее, хотелось бы показать хронологию сложившейся ситуации и попытаться остудить вспыхнувший накал страстей. Как известно, автомобиль, человек и дорога – вот три составляющих дорожного движения. А теперь давайте рассмотрим взаимодействие этих «трёх китов».

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Автоподъезд к селу Териберка» имеет протяжённость чуть более сорока километров. На что же она способна, отвечает ли она требованиям сегодняшнего дня, тем современным автомобилям, которые в последние годы устремились в Териберку?

Если конечные шесть километров автоподъезда (в предместьях поморского села), переведённых в 2017 году в асфальтобетонное покрытие, не вызывают нареканий, то первые 35 километров гравийной дороги, проходящих практически в нулевых отметках, не способны на стабильное передвижение в сверхсложных зимой погодных условиях в районе Териберки.

Дорога имеет пятую техническую категорию, самую низшую в классификации, ширина проезжей части не более пяти метров. Но по такой технически сложной дороге тем не менее ходят рейсовые автобусы (по хорошей погоде за три с половиной часа преодолевая маршрут Мурманск – Териберка), едут легковые автомобили, грузовой транспорт, а многочисленные туристы, так те вообще готовы пешком идти в полюбившуюся им Териберку.

Нельзя ведь от стареньких и потрёпанных временем «Жигулей» требовать комфорта, повышенной проходимости и скорости передвижения. А вот от не отвечающей времени дороги мы почему-то требуем бесперебойного и комфортного проезда как от многополосного европейского автобана. Давайте успокоимся и реально посмотрим на ситуацию. Случаются аномально сложные погодные явления, когда в соответствии с федеральными и региональными законами следует идти на непопулярные меры и временно закрывать проезд. Надо просто уметь терпеть и ждать, чего нам так порой не хватает. Мы подчас с каким-то остервенением, наперекор стихии, хотим ехать, ехать и ехать, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь близких нам людей.

Дорожники в неимоверных условиях обеспечивают снегоочистку. Пока работает дорожная техника, дорогу приходится закрывать для проезда, ведь она настолько узка, что по-другому просто не получается. С этим согласился и министр транспорта России Евгений Дитрих, впервые посетивший Териберку 22 февраля 2020 года, где с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом они обсуждали вопросы предстоящей реконструкции проблемной дороги.

Своим буйным нравом нынешняя зима очень похожа на зиму 2016-2017 годов, за которую в общей сложности в течение 51 дня в Териберку не было проезда. Пришлось четыре раза устраивать проводку автомобилей в Териберку в составе организованных колонн для безопасной доставки людей и жизненно необходимых грузов.

В зимний период 2019-2020 годов ситуация повторяется. За неполную зиму закрытие проезда в Териберку уже составило 53 дня. Суммарно (в Териберку и в обратном направлении) дорожники обеспечили проводку 12-ти колонн («скорая помощь», частные автомобили, машины с топливом и продовольствием, рейсовые автобусы).

Хроника дорожных сообщений последних дней напоминала фронтовую сводку: «В период с 30.03.2020 по 05.04.2020 в условиях непрекращающегося штормового ветра и большого переноса снега (моментальный занос снегом расчищенных участков дороги) в круглосуточном режиме проводились работы по расчистке 35-ти километров заметённой дороги на автоподъезде к селу Териберка силами всей имеющейся в распоряжении техники, включая дополнительно переброшенную на усиление с других мастерских участков, а также сторонних организаций (Каскад Серебрянских ГЭС и АО «Мостовое предприятие»). 05.04.2020 в 24.00 был расчищен проезд к селу Териберка и начались проводки колонн. 09.04.2020 состояние погоды вновь ухудшилось. Работы по снегоочистке и расширению проезжей части продолжаются…».

12 апреля в 8 часов движение по автоподъезду к селу Териберка возобновилось в штатном режиме, однако уже с 7 часов 13 апреля ввиду сложных погодных и дорожных условий пришлось вновь закрыть проезд от 32-го километра «Серебрянки». Расслабляться не следует, зима в Заполярье продолжается.

Анализируя обобщённую информацию невольно приходим к выводу, что причинами долгого закрытия проезда являются продолжительные и частые неблагоприятные метеорологические явления, а также отсутствие поста ГИБДД в селе Териберка. Стихийные, несанкционированные поездки недисциплинированных граждан из-за отсутствия контроля со стороны села Териберка делали невозможным проведение снегоочистки и расширения дороги при наступлении хорошей, безветренной погоды»...