Дорога в школу стала светлее

В Мурманске практически завершено устройство наружного освещения. В районе прогимназии №51 и школы №41 появились 24 новые опоры.

Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории. Также современная система освещения из 19 опор установлена возле школы №34.

Как сообщает администрация города Мурманска, объекты находятся в завершающей стадии и в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Всего в этом году выполняется капитальный ремонт наружного освещения на 7 участках улично-дорожной сети Мурманска. Эта работа будет продолжена.

Мурманчане обратили внимание на необходимость ремонта тротуара на участке вдоль дома №9 корп. 5 по ул. Адмирала флота Лобова, где были установлены новые опоры освещения. Этот вопрос будет прорабатываться.

Масштабное обновление городского освещения началось ещё в 2011 году. Тогда был реализован большой проект по организации современного наружного освещения на проспекте Ленина. Постепенно освещенными стали въезды в город. Также удалось решить проблему на улице Профессора Сомова, где раньше практически не было фонарей. Светлее стало и в районе улиц Старостина, Георгия Седова, Кильдинской и на Северном проезде. Тогда же было принято решение подключить все фонари во дворах к городской системе «Каскад», благодаря чему уже более 10 лет мурманчанам не нужно платить за освещение придомовых территорий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23360&page=1