В Мурманской области замедлился рост цен на непродовольственные товары и услугиВ Мурманской области количество новых вакансий выросло на 3%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.09.22 09:30

Дорога в школу стала светлее

В Мурманске практически завершено устройство наружного освещения. В районе прогимназии №51 и школы №41 появились 24 новые опоры.

Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории. Также современная система освещения из 19 опор установлена возле школы №34.

Как сообщает администрация города Мурманска, объекты находятся в завершающей стадии и в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Всего в этом году выполняется капитальный ремонт наружного освещения на 7 участках улично-дорожной сети Мурманска. Эта работа будет продолжена.

Мурманчане обратили внимание на необходимость ремонта тротуара на участке вдоль дома №9 корп. 5 по ул. Адмирала флота Лобова, где были установлены новые опоры освещения. Этот вопрос будет прорабатываться.

Масштабное обновление городского освещения началось ещё в 2011 году. Тогда был реализован большой проект по организации современного наружного освещения на проспекте Ленина. Постепенно освещенными стали въезды в город. Также удалось решить проблему на улице Профессора Сомова, где раньше практически не было фонарей. Светлее стало и в районе улиц Старостина, Георгия Седова, Кильдинской и на Северном проезде. Тогда же было принято решение подключить все фонари во дворах к городской системе «Каскад», благодаря чему уже более 10 лет мурманчанам не нужно платить за освещение придомовых территорий.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23360&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Наукограды». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области замедлился рост цен на непродовольственные товары и услуги-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены почти не меняются, курс рубля перешёл к снижению против доллара и юаня-PRO Энергетику (18+)70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России запретили создавать микродоли в праве общей собственности на жильё
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика