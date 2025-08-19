Дорога Заполярный – Сальмиярви остаётся закрытой

Вчера на оперативном совещании заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова доложила актуальную информацию о состоянии автодороги регионального значения Заполярный – Сальмиярви и планах по организации дорожного движения на период ремонта.

Напомним, 30 июля из-за сильного дождя произошли локальные размытия на участках км 0 - км 23. Движение всех транспортных средств прекращено.

«Таких разрушений порядка ста: это размытие дорожного полотна и основания, либо просто разрушение основания. Оперативно был заключён контракт со специализированной организацией, которая провела обследования, 12 августа стали известны результаты. Далее определены виды и объёмы работ, которые необходимо провести для устранения размывов, и в пятницу, 15 августа, были опубликованы закупки», – уточнила Юлия Полиэктова.

Глава регионального Минтранса отметила: после начала работ, как только удастся обеспечить безопасный проезд, на участках ремонта для удобства северян будет организовано реверсивное движение. Полностью восстановить дорожное полотно планируется до конца сентября (с учётом времени проведения закупочных процедур и выбора подрядчика).

В настоящий момент дорога остаётся закрытой. Альтернативный проезд из Заполярного до Никеля осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551974/#&gid=1&pid=1