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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.21 16:50

Дорога «Заполярный – Сальмиярви» перекрыта из-за погодных условий

В Печенгском районе с 16 часов закрыли участок трассы «Заполярный – Сальмиярви» с 5 по 23 км. Об этом сообщает «Мурманскавтодор». Причиной ограничения проезда автотранспорта стали погодные условия. Отмечается, что дорога будет закрыта до улучшения погоды.

Северянам спасателями рекомендовано по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте. При нахождении в пути лучше остановиться и переждать непогоду в ближайшем населенном пункте или придорожных кафе.

Кроме того, заполярных автолюбителей убедительно просят не создавать помех снегоуборочной технике.

- В случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей, необходимо звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112, - отметили в спасательном ведомстве региона.

На официальном сайте ГОКУ «Мурманскавтодор» можно узнать о состоянии дорог Мурманской области. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

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