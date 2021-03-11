Дорога Заполярный-Сальмиярви закрыта из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 11 марта с 9.00 закрыт проезд по участку автодороги Заполярный-Сальмиярви с 0 до 23 км.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, причина закрытия трассы – усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70. О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921) 178-61-27.