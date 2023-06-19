«Дорогами Параскевы»: на выставке представлено 60 работ мастеров и клубных объединений

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие областной выставки ткачества «Дорогами Параскевы»!

Ткачество является одним из древнейших ремёсел на Земле. Известно, что оно развилось из плетения ещё в каменном веке. В Мурманской области сохранились культурные центры, объединяющие людей, которые искренне любят и уважают искусство ткачества.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в экспозиции областной выставки ткачества «Дорогами Параскевы» представлены 60 работ мастеров и клубных объединений. Гобелены, половики, дорожки, салфетки, пояса, сумки, палантин можно внимательно рассмотреть на выставке. Изделия выполнены в различных техниках ткачества: ручное ткачество, ткачество на дощечках, ткачество на бердо и ткачество на станке.

После церемонии открытия выставки состоялась творческая встреча с мастерами народного самодеятельного коллектива клуба «Гобелен», которая вызвала большой интерес. Мурашова Нина Александровна, Ширяева Марина Борисовна и Ткачева Любовь Алексеевна рассказали о ручном ткачестве и об истории создания коллективных работ клуба.

Выставка будет работать по 13 августа.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266191%2Fwall-139605315_23193