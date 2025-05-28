«Дорогами Победы. Города-герои»: от мурманского «Алёши» стартовал автопробег

У мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прошёл торжественный митинг, посвящённый старту патриотической акции. В нём приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Любовь Черепанова, депутат Государственной Думы Евгений Федоров, представители Северного флота, духовенства, общественных организаций.

- В этом году жители Мурманской области вместе со всей Россией отмечают 80-летие Победы, - отметил спикер регионального парламента. - Наши отцы и деды ценой огромных жертв и невероятных усилий отстояли независимость Родины, подарив миллионам людей шанс на мирное существование, на будущее, на жизнь. Память о поколении победителей – это бесценное наследие, которое живёт в каждом, делает нас единым и сильным народом, способным преодолеть любые трудности.

Парламентарий поблагодарил организаторов автопробега - Профсоюз Северного флота, подчеркнув, что их инициатива объединяет жителей разных регионов России, воспитывает молодёжь в уважении к славной истории нашей страны и героизму защитников Отечества.

Участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику. От Вечного огня у подножия монумента была зажжена лампада, которая отправится в путь в одной из машин.

Автопробег «Дорогами Победы. Города-герои», посвящённый 80-летию Победы, пройдёт по территории двух государств - Российской Федерации и Республики Беларусь. В планах - побывать в городах Санкт-Петербург, Смоленск, Брест, Минск, Москва, Тула, Волгоград, Новороссийск, Керчь, Севастополь. Общее расстояние от старта до финиша – порядка 6300 километров.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32635/