Дороги к аэропортам в Мурманской области стали качественнее

Воздушные гавани Кольского Заполярья получили прекрасный подарок к 100-летнему юбилею отечественной гражданской авиации, который отмечается 9 февраля – дороги, ведущие к ним, стали комфортнее, современнее и безопаснее.

Ремонт дорог к аэропортам «Хибины» и «Мурманск» проводился в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в этом году работы по реконструкции будут продолжены.

В прошлом году закончен ремонт участка автомобильной дороги Апатиты – Кировск, ведущей к аэропорту «Хибины». Приведено в нормативное состояние порядка 5 км дорожного покрытия.

В последние годы на данной дороге значительно возросла интенсивность движения, поэтому было принято решение её реконструировать, увеличить количество полос с 2 до 4. Запланировано устройство развязки в двух уровнях по типу «Труба» и кольцевой развязки на 12 км. Разработаны варианты подземных пешеходных переходов. Освещение автомобильной дороги предусматривается на всем протяжении дороги (11,582 км). Срок реализации проекта 2023-2024 годы.

Автодорога Кола – Мурмаши ведёт в аэропорт «Мурманск». По данной дороге осуществляются регулярные пассажирские перевозки пригородным муниципальным маршрутом №106. В прошлом году завершены ремонтные работы на участке автодороги с 0 по 14 км (выборочно), в этом году работы продолжатся на участках с 4 по 18 км. Также разработана проектно-сметная документация на устройство недостающего освещения на двух участках дороги Кола – Мурмаши с подъездами (км 4+320 – 4+560; 13+500 – 14+100).

На участке дороги, расположенном на пересечении трассы «Кола» и подъезда к аэропорту Мурманска, работы завершены. Выполнено разделение транспортных потоков по направлению в Мурманск с южной стороны и из Мурманска в аэропорт.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в планах – обеспечение дороги современным освещением. По информации ФКУ Упрдор «Кола» Главгосэкспертиза России дала разрешение на проведение работ. Предполагается, что более 17 км автодороги, ведущей от трассы «Кола» к аэропорту Мурманска, оборудуют опорами с светодиодными осветительными приборами, что сделает движение на всем протяжении трассы безопасней и комфортнее. Планируется, что работы начнутся в этом году.

Фото: https://gov-murman.ru