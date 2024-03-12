Дороги к медицинским учреждениям Мурманска будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В этом году по всей стране в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» к нормативу приведут более 500 участков улиц и трасс, ведущих к медицинским учреждениям. Их общая протяженность составит свыше 1,9 тысячи км. Всего за последние 5 лет благодаря нацпроекту было обновлено более 2,5 тысячи таких маршрутов.

«Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что граждане нашей страны должны получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь как в городах, так и в поселках. И мы со своей стороны должны создать все условия для того, чтобы пациенты могли быстро, а главное, безопасно добраться в медицинские учреждения. Поэтому такие социально значимые маршруты – один из приоритетов нашей работы. За пять лет благодаря нацпроекту мы привели к нормативу свыше 2,5 тыс. участков улиц и трасс, ведущих к ФАПам, больницам, поликлиникам, амбулаториям и роддомам» ― отметил заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В дорожно-строительном сезоне этого года запланирован ремонт более 5 км дорог к медицинским учреждениям Мурманска.

Так, на участке дороги, расположенном на ул. Сомова, ведущем к отделению областной стоматологической поликлиники, будет обновлено 250 метров дорожного покрытия. В центральной части города, на улице Воровского (участок от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской) будет ремонтироваться дорога к детскому отделению стоматологической поликлиники. В список детских медицинских учреждений, к которым будут обновлены дороги, также относятся Мурманская областная детская клиническая больница (участок ремонта - ул. Подстаницкого) и детская поликлиника №1 (ремонт ул. Папанина).

Дорожное покрытие на улице Гвардейской, которая соединяет Областную больницу имени П.А. Баяндина и Мурманский областной онкологический диспансер с одним из центральных транспортных потоков на ул. Полярные Зори также планируется к обновлению.

Две параллельные дороги от проспекта Ленина до ул. Шмидта будут также ремонтироваться в рамках нацпроекта: ул. Комсомольская и ул. Капитана Егорова. Вблизи первого участка ремонта расположен медицинский центр «Гларус», возле второго – городская поликлиника №1 и травматологический пункт.

Сразу к двум медицинским учреждениям будет обновлена дорога на улице Челюскинцев – к Мурманскому многопрофильному центру имени Н.И. Пирогова и поликлинике РЖД.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в других муниципальных образованиях Мурманской области также запланированы ремонты дорог к медицинским учреждениям. Дорожные работы будут производиться в рамках стратегического плана «На Север – жить». Например, в городе Апатиты будет ремонтироваться участок дороги на улице Победы, который ведет к детской поликлинике Апатитско-Кировской центральной городской больницы, а в городе Полярные Зори дорога к медсанчасти №118 (пр. Нивский – ул. Ломоносова).