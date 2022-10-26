Дороги Мурманской области становятся безопаснее и качественнее за счет нацпроекта

Вчера на заседании правительства региона первый замгубернатора Оксана Демченко подчеркнула, что в результате реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области в 2022 году полностью завершены работы на 13 региональных дорогах и девяти улицах агломерации «Мурманская».

Два мостовых сооружения приведены в соответствие нормативным показателям. На сегодняшний день работы на путепроводе Заполярный – Сальмиярви и мостовом сооружении через реку Мартимъявр полностью завершены.

Также ведутся работы на объектах со сроками реализации в 2023-2024 годах, работы не носят сезонный характер, то есть могут выполняться как при минусовой температуре, так и при выпадении осадков. Речь идёт о реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20, капитальном ремонте автоподъезда к селу Териберка км 20 - км 35, реконструкции мостов через реки Эйнч и Кети.

Опережающими темпами начали ремонтировать объекты 2023 года. Это автомобильные дороги Кола – Выходной и Кола – Зверосовхоз. На некоторых участках уже срезано существующее покрытие методом холодного фрезерования, выполнено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с дальнейшим покрытием верхнего слоя толщиной 5 см.

43 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, закупленных благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», установят на тридцати потенциально опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП.

Также в рамках нацпроекта для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма проводятся тематические мероприятия с родителями, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.