Мурманская область. Арктика (16+)19.03.21 15:45
Дороги на Териберку и Туманный закроют из-за непогоды
19 марта с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. На участке сильный порывистый ветер, низовая метель и нулевая видимость.
Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей о необходимости соблюдать осторожность на дороге и не подвергать опасности себя и своих пассажиров. Рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом.
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