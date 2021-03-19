Дороги на Териберку и Туманный закроют из-за непогоды

19 марта с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. На участке сильный порывистый ветер, низовая метель и нулевая видимость.

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей о необходимости соблюдать осторожность на дороге и не подвергать опасности себя и своих пассажиров. Рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом.