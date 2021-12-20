Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 14:15
Дороги на Териберку и Туманный закрыты из-за ухудшения погоды
В связи с ухудшением метеоусловий и ограничением видимости на дороге 20 декабря с 13 часов закрыты проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.
Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте «Мурманскавтодора» в разделе «Информация о состоянии дорог» и в диспетчерской службе «Мурманскавтодора» по телефону (8152) 21-40-70.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, сообщить о проблеме или оставить обращение можно в мессенджерах Viber, WhatsApp, Телеграм по номеру +7-921-178-61-27.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432048/#&gid=1&pid=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:32
Здравствуйте, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе, гости города-героя! От своего имени, имени БОЛЬШОГО специалиста в области ПЕДАГОГИКИ, имени всего прославленного коллектива МБОУ КШМ говорю
Комментарий к новости:Депутаты горсовета Мурманска утвердили доходы и расходы на 2022 год
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:24
Здравствуйте, Руслан Владимирович! Вас приветствует в моем лице весь коллектив прославленной МБОУ КШМ, МБОУ - обладателя гранта в СВЯЗИ с НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ! Мы, администрация МБОУ
Комментарий к новости:«Проще говоря» - Руслан Назаров расскажет о ситуации в регионе и о личной жизни
-Скоро в эфире16:00«Кулинарные традиции Суздаля. Расстегаи и сбитень». Документальный фильм (12+)16:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лидеры по росту цен в Мурманской области в ноябре: картофель и свекла, спички и поездка на отдых в Турцию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 57 копеек, евро укрепилось почти на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета