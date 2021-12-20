Дороги на Териберку и Туманный закрыты из-за ухудшения погоды

В связи с ухудшением метеоусловий и ограничением видимости на дороге 20 декабря с 13 часов закрыты проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте «Мурманскавтодора» в разделе «Информация о состоянии дорог» и в диспетчерской службе «Мурманскавтодора» по телефону (8152) 21-40-70.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, сообщить о проблеме или оставить обращение можно в мессенджерах Viber, WhatsApp, Телеграм по номеру +7-921-178-61-27.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432048/#&gid=1&pid=1