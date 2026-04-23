«Дороги Победы»: Мурманск присоединился к всероссийской военно-патриотической программе для школьников

Мурманск присоединился к Всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы». До конца апреля почти тысяча школьников из 11 учебных заведений заполярной столицы примут участие в тематических культурно-просветительских мероприятиях.

Ребята отправятся на обзорную экскурсию по городу с посещением мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, а также побывают в Военно-морском музее Северного флота (https://vk.ru/vmmsf51).

Первые экскурсии уже стартовали.

В этом году в программе примут участие ученики мурманских гимназий №1, 3, 5, 8 и 9, Мурманского политехнического лицея, Мурманского академического лицея, а также школ №11, 23, 42 и 49.

Куратором программы в Мурманске является туроператор «Лукоморье». Проект реализует АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодёжь и дети».

