Дороги, транспорт, стадион для конькобежцев, работа управляющих компаний: Андрей Чибис ответил на вопросы мурманчан

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис и глава администрации города Юрий Сердечкин провели встречу с жителями Ленинского округа Мурманска, в ходе которой ответили на ряд насущных для людей вопросов. Открывая встречу, Андрей Чибис отметил, что предварительно посетил проблемные места округа.

Вопросы, которые задавали главе региона мурманчане, касались самых различных сфер жизни.

Представитель от родителей конькобежцев, обучающихся в спортивной школе олимпийского резерва №4, интересовалась возобновлением строительства стадиона на базе спортивного комплекса «Авангард». Юрий Сердечкин сообщил, что созданный проект не соответствует необходимым требованиям для занятий профессиональным спортом. Однако есть возможность создать условия на Центральном стадионе профсоюзов.

Ещё одна мурманчанка посетовала, что управляющие компании отказываются брать на обслуживание дом из-за малого количество квартир, объект считается убыточным. Вопрос будет взят в работу администрацией.

Руководитель региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды» выступил с несколькими инициативами. Одна из них касалась создания парка, макет объекта уже готов. Андрей Чибис поблагодарил мурманчанина за активность и пригласил на встречу для детального обсуждения реализации всех проектов.

Жительница округа попросила обратить внимание на благоустройство территории недалеко от детского сада на улице Набережной, оказать содействие в устранении лужи на улице Нахимова, 18 и Лобова 45, а также помочь с решением вопроса капитального ремонта дома на улице Лобова. Вопросы взяты на заметку.

Представитель детской школы искусств №3 попросила обратить внимание на проблемы с водоотведением, крышей и канализацией в учреждении. Вопросы зафиксированы и приняты работу.

Представитель управляющей компании попросила оказать содействие в следующем вопросе: жители не могут собрать необходимое количество голосов для того, чтобы УК смогла обслуживать их дом, так как большая часть квартир муниципальные, а представители администрации на голосования не являлись. Вопрос также взят в работу.

«Всем обращениям от горожан будет уделено особое внимание. В случае необходимости региональным правительством муниципалитету будет оказана помощь в их решении. Примерно через месяц встречу повторим», - сообщил Юрий Сердечкин.

«Благодарю всех за честный разговор, вопросы и активную жизненную позицию, это очень важно. Все вопросы мы взяли в работу. А с некоторыми неравнодушными активистами округа мы продолжим взаимодействие», - заключил Андрей Чибис.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22248&page=1