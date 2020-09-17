Дороги в Мурманске - национальный проект будет выполнен в любом случае

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Артемом Гришиным посетили объекты дорожной сети Мурманска, на которых ведутся работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выезд стал продолжением системного мониторинга проблемы ремонта дорог в областном центре.

Комиссия посетила асфальтобетонные заводы в Мурманске и Зверосовхозе, где убедилась, что их мощностей более чем достаточно для ремонтных работ в столице Кольского Заполярья. Вице-губернатор также отметил, что регион полностью обеспечен финансированием в рамках нацпроекта.

«В области работы на восемь региональных дорогах по нацпроекту были завершены в срок в полном объеме, в Коле пять объектов сданы существенно раньше установленного срока. Проблема существует только в городе Мурманске: на данный момент ни один из 27 объектов не сдан в полном объёме, на 15 завершена укладка асфальта», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

Комиссия побывала на улицах Русанова, Генералова и Инженерной, где должны выполняться ремонтные и капитальные работы на дорогах. Главный вывод мониторинга – подрядчик не справляется с работой: график не соблюдается, ремонт идёт со значительным отставанием, на объектах недостаточно техники и рабочих.

«В городе работают несколько юридических лиц, но фактически подрядчик один. Неизвестно, из каких соображений подрядчиком взяты на себя обязательства по такому большому количеству объектов, с которыми он, очевидно, не мог справиться. Конечно, будут применены штрафные санкции. Также не выдерживает критики координация между заказчиком и подрядчиком. Но национальный проект будет выполнен в любом случае, и работы будут завершены. Мы попросили организации, которые работают на региональной сети, в других муниципальных образованиях, взять часть работ на себя», – сообщил вице-губернатор.

Такое решение поможет в самые короткие сроки выполнить необходимые работы в рамках существующих контрактов. Передавать объекты более эффективным организациям подрядная организация будет с сегодняшнего дня. Вице-губернатор подтвердил, что даты в новых графиках, а также сроки, которые озвучивает администрация города, говорят о том, что к концу месяца работы должны быть завершены.