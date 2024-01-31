Дороги в Териберку и Туманный опять заметены

Проведение колонн на данный момент небезопасно. Актуальная информация будет публиковаться по мере поступления. Следите за новостями

Как пишет vk.com/mchs_murmansk, «к сожалению, ночью ветер внёс свои коррективы. Очищенные участки на дорогах в Териберку и Туманный опять заметены. Техника на объекте, ведётся расчистка.

Проведение колонн на данный момент небезопасно.

Актуальная информация будет публиковаться по мере поступления. Следите за новостями».

Фото и видео: https://vk.com/mchs_murmansk