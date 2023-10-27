Дороги, ведущие к спортивным и медицинским учреждениям Мурманска, отремонтированы в рамках нацпроекта

Дорожно-строительный сезон в Мурманске подошёл к завершению. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновлены дороги к ряду медицинских и спортивных учреждений областного центра.

Так, новое дорожное покрытие получила дорога на Верхнеростинском шоссе, которая ведёт сразу к двум медицинским объектам: отделению детской клинической больницы и Мурманскому областному наркологическому диспансеру. В ходе работ дорожники заменили бортовой камень, покрытие тротуаров, восстановили колодцы. Помимо высокой социальной значимости эта дорога является востребованной ввиду того, что по ней обеспечен выезд из Ленинского и Октябрьского районов города на федеральную трассу Р-21.

Также в этом году в рамках нацпроекта обновлён проезд от дома №88 по улице Александра Невского до улицы Кирпичной, ведущий к детской поликлинике №5. На указанном участке подрядчиком выполнена укладка асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, установлен бортовой камень и искусственные дорожные неровности. Отремонтированная дорога позволила мамам с детьми с комфортом добираться до поликлиники.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Октябрьском районе Мурманска обновлены дороги к двум отделениям поликлиники №1 на улицах Карла Маркса и Шмидта. К отделению на улице Карла Маркса выполнен ремонт сразу на двух участках: на улицах Планерной и Карла Маркса. Общий объём работ здесь составил порядка 14 тысяч квадратных метров. К отделению на Шмидта отремонтирован участок от улицы Капитана Егорова до улицы Академика Книповича.

Также отремонтирована улица Профсоюзов, ведущая к Ледовому дворцу и Центральному стадиону профсоюзов, которые расположены в центральной части Мурманска. Объём работ на данном участке составил чуть более 8 тысяч квадратных метров. Здесь обновлено покрытие проезжей части, выполнена замена бортового камня, восстановлены колодцы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25890&page=6