Дороги закрываются из-за ухудшения погоды

В связи с ухудшением метеоусловий и ограничением видимости на дороге, 23 декабря с 10.00 закрывается движение для всех видов транспорта на автодороге а/п к Ура-Губе, Ура-Губа - Видяево, а/п к нп. Килпъявр, а/п к ЗАТО г. Заозерск.

Также с 10 часов по метеоусловиям закрыт для проезда участок Р-21 «Кола» с 1408 до 1510 (от поворота на Снежногорск до п. Спутник) для всех видов транспорта.

Кроме того, с 10.30 закрывается движение на автодороге Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезде к селу Териберка. При этом, участок автодороги Кола - Серебрянские ГЭС до 32 км остаётся открытым.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте «Мурманскавтодора» в разделе «Информация о состоянии дорог», и в диспетчерской службе «Мурманскавтодора» по телефону (8152) 21-40-70.

Сообщить о проблеме или оставить обращение можно в популярных мессенджерах (Вайбер, Вотсап, Телеграмм) по номеру +7-921-178-61-27.