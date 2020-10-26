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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.20 09:45

Дороги Заполярья становятся всё более освещёнными и безопасными

Завершены работы по устройству стационарного электрического освещения на федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе поворота на Апатиты. Подрядчиками были установлены 54 столба со светодиодными светильниками в рамках контракта с Управлением автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Кола»). Общая стоимость работ на данном объекте составила 10,4 миллиона рублей.

На днях успешно прошли тестовые запуски светотехнического оборудования, завершается работа с документацией сдачи-приемки объекта. Участок протяженностью 800 метров получит полноценное освещение, как только будут выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». Вновь возведенный участок линии освещения удален от источников электроснабжения, он находится на расстоянии около 3,5 км, тем не менее освещение заработает в постоянном режиме не позднее лета 2021 года. На данный момент рассматриваются варианты более раннего подключения линии от иных источников электроснабжения.

Апатитский участок трассы – один из объектов контракта Упрдор «Кола». Второй объект в рамках этого же контракта, работы на котором подрядчик завершил, это наружное освещение вдоль федеральной автодороги Р-21 «Кола» в границах города Мурманска (жилой район Дровяное). Оно функционирует уже две недели.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, работы по устройству недостающего освещения на федеральных трассах в Мурманской области проводятся регулярно согласно целевой программе по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденной в Федеральном дорожном агентстве. Уже в этом году появится освещение на трассе «Кола» в районе перекрестка на железнодорожную станцию Лопарская, в 2021 году заработают линии освещения на перекрестках на поселок Пушной и железнодорожную станцию Тайбола. Фонари здесь уже установлены, выполняется техприсоединение к электросетям, пусконаладочные и другие работы. В ближайших планах Упрдор «Кола» – устройство стационарного наружного освещения в районе развилок на Мончегорск и Полярные Зори, а также кольцевой транспортной развязки вблизи города Оленегорска.

На региональных трассах также выполняются аналогичные работы. Напомним, в октябре стали освещенными два участка дороги в Умбе. На очереди – участки трасс Пушной – Тайбола, «Лотта»,  Заполярный – Сальмиярви, автоподъездов к Ревде и Кильдинстрою.

«Совершенствование дорог, пролегающих в Мурманской области, подразумевает не только ремонт проезжей части. Хорошая видимость на трассе – это важнейшая составляющая безопасного дорожного движения, – подчеркнул вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин. – Наружное освещение на сложных участках дорог особенно значимо для Кольского полуострова с ежегодной полярной ночью и затяжной зимой. Поэтому на трассах и федерального, и регионального, и муниципального значений в регионе регулярно проводятся работы по устройству недостающего освещения и модернизации имеющегося, а использование современных светодиодных ламп позволяет снизить затраты бюджетов на электроэнергию».

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