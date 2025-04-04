«Дорогой северных пленэров. Мурманск» - состоится открытие первой выставки

5 апреля в 17.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея состоится открытие первой выставки «Дорогой северных пленэров. Мурманск», которая проходит в рамках масштабного Всероссийского культурно-просветительского проекта «Великий Северный поход. Арктика как искусство».

Данный проект организован АНО «Центр Арктические инициативы» и приурочен к 500-летию начала освоения Северного морского пути.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, экспозиция представит результаты 7-дневного пленэрного выезда в Мурманск (с 31 марта по 6 апреля) художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Одинцово, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В ходе пленэра творческая группа работала на значимых объектах, связанных с Северным морским путём в Мурманске, передавая в своих произведениях уникальную атмосферу северных мест.

В экспозицию вошли пленэрные работы с живописными видами Мурманска и города Полярный, а также картины, запечатлевшие мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», легендарный ледокол «Ленин» и другие значимые архитектурные объекты.

Выставку дополнят работы художников из Мурманского отделения Союза художников, а также произведения известного мастера живописи и заслуженного художника РФ Виталия Николаевича Бубенцова.

Выставка «Дорогой северных пленэров. Мурманск» будет открыта для посетителей до 14 апреля. Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457269980%2Fa96cb6a63ebf722211