Дорогу до Варзуги продолжат ремонтировать в этом году

Между Мурманскавтодором и ООО «Техпром» заключён государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Умба – Варзуга на участке км 109 - км 114.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2020 и 2021 годах уже было отремонтировано несколько участков дороги: км 124+900 – км 134+900 и км 114 – км 124+900. В этом году планируется поэтапно отремонтировать гравийные участки дороги с устройством покрытия из щебеночно-песчаной смеси С-2.

В рамках выполнения контракта будет проведено рыхление существующего покрытия, выборка валунов и щебня крупной фракции (больше 100 мм), выполнено устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси и проведена замена поврежденного железобетонного барьерного ограждения на оцинкованное металлическое барьерное ограждение.

Работы продлятся в период с 1 июля по 30 сентября 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/