Дорогу на Териберку закроют из-за ухудшения погоды

В связи с ухудшением метеоусловий и ограничением видимости на дороге, 1 декабря с 14 часов будет закрыто движение для всех видов транспорта на автоподъезде к селу Териберка. При этом автодорога Кола - Серебрянские ГЭС остаётся открытой.

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте «Мурманскавтодора» в разделе «Информация о состоянии дорог» и в диспетчерской службе «Мурманскавтодора» по телефону (8152) 21-40-70.

Сообщить о проблеме или оставить обращение можно в популярных мессенджерах (Вайбер, Вотсап, Телеграмм) по номеру +7-921-178-61-27.