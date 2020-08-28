Дорогу отремонтировали, но есть замечания

В Мурманске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился ремонт дороги по проезду Михаила Бабикова. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска Владимиром Буряком и Любовью Малыгиной проверили готовность объекта. У городских властей возникли нарекания к работе подрядчика.

– Асфальтирование проезжей части и тротуаров по проезду Михаила Бабикова завершено до начала сентября, как и было запланировано, – отметил Евгений Никора. – Но замечания у нас есть. Они касаются качества асфальтового покрытия тротуара и обустройства колодцев. Подрядчику предстоит исправлять огрехи. Кроме того, у жителей есть замечания по техническому заданию, в соответствии с которым выполнялись работы. Не учтено, что на участке есть церковь, которая востребована среди мурманчан, а пешеходный переход не предусмотрен. На мой взгляд, он здесь необходим, поэтому я дал поручение обустроить его в соответствии с нормативами. Также нам необходимо обустроить парковку около церкви. Мы обсудим с епархией организационные вопросы, и в этом году сформируем техническое задание на обустройство парковки в 2021 году.

– Этот проезд давно требовал ремонта, и местные жители неоднократно обращались с просьбами обновить покрытие тротуара и проезжей части, – рассказал Владимир Буряк. – При проектировании многие пожелания жителей были учтены, но сегодня в ходе проверки выявлено большое количество недостатков. Я уверен, что подрядчик оперативно устранит все недочёты, и жители будут с комфортом пользоваться обновленной дорогой.

Несмотря на то, что работы по ремонту проезда завершены, объект будет принят только после устранения всех недочётов.