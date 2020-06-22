Дорогу перекроют – провода монтируют на ЛЭП

22 июня с 20.00 до 7.00 23 июня и 24 июня с 20.00 до 7.00 25 июня в связи с производством работ по строительству объекта «Две ЛЭП 150кВ от ПС 330 кВ «Мурманская» до ПС 150 кВ «Лавна-тяговая» (натяжение проводов между опорами ВЛ), будет ограничено движение по автомобильной дороге Кола – Зверосовхоз (км 1+660).

Как сообщает «Мурмансксатодор», в указанный период времени будет осуществляться кратковременные перекрытия движения транспортных средств (продолжительностью не более 20 минут).