Дорогу смыло - спасатели обеспечивают связь с «большой землёй» жителям Ковды

Из-за рекордных по меркам последних лет осадков в зимний период, снегозапасы в некоторых областях Заполярного региона значительно превышают среднемноголетнее значение.

В качестве меры предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, был осуществлён водосброс через Ляхкоминский гидроузел в русло реки Ковда, вследствие чего была подтоплена дорога к одноимённому посёлку. В силу топографических особенностей расположения населённого пункта эта вынужденная мера является единственно верной и применяется ежегодно.

Как следствие, меры по поддержке и обеспечению всем необходимым жителей посёлка Ковда выполняются по отработанной схеме. Инспекторы Зеленоборского участка ГИМС МЧС России по Мурманской области совершают ежедневный подворный обход жителей, проводят беседы, оказывают помощь в доставке грузов хозяйственного назначения пожилым людям, а также осуществляют перевозку сельчан для закупки товаров и пополнения запасов питьевой воды.

19 мая в присутствии представителей администрации посёлка Зеленоборский были доставлены мотопомпа для осуществления пожарной безопасности и защитные маски для жителей посёлка.