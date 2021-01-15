Дорогу в районе Белокаменки опять перекроют

15 января с 12.30 до 13.30, на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 10 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка (км 14+300 – км 14+900).