Дороже всего программисты оценивают себя в 30-40 лет, хирурги — в 40-50 лет, HR-менеджеры — после пятидесяти

Россияне какого возраста оценивают свою стоимость на рынке труда максимально высоко? Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как с возрастом меняются зарплатные ожидания представителей 20 наиболее популярных профессиональных групп, проанализировав резюме 16000 москвичей с опытом работы по профессии от 1 года, опубликованных в течение последнего календарного года.

Пик средних рыночных зарплатных ожиданий в большинстве профессиональных групп приходится на возраст 30—39 лет. Так, к примеру, программисты «1C» в этом возрасте претендуют в среднем на 180 тысяч рублей в месяц, тестировщики — на 100 тысяч.

На 40—49 лет приходится пик средних зарплатных ожиданий у медработников: 130 тысяч рублей среди врачей-хирургов и 70 тысяч среди медицинских сестер. Прорабы СМР и электрогазосварщики в 40—49 лет в среднем претендуют на доход выше, чем их более молодые и зрелые коллеги (110 и 90 тысяч рублей соответственно).

На возраст от 50 лет приходятся самые высокие средние зарплатные ожидания среди HR-менеджеров: 90 тысяч рублей в месяц по Москве. Юристы на такую зарплату претендуют и в 30—39, и после 50 лет.

Максимумы зарплатных ожиданий также чаще всего фиксируются в возрастной группе 30—39 лет. Так, например, самые высокие ожидания по зарплате характерны для возраста 30—39 лет среди дизайнеров (180 тысяч рублей в месяц), менеджеров по закупкам (200 тысяч рублей), юристов (250 тысяч) и менеджеров по продажам (350 тысяч рублей).

Наиболее высокие зарплатные аппетиты зафиксированы в возрастной группе 40—49 лет среди соискателей должностей менеджера по персоналу, медицинской сестры, системного администратора, прораба СМР (по 200 тысяч рублей).

Среди резюме на соискание позиции кладовщика максимумы зарплатных ожиданий фиксируются как среди молодежи до 30 лет, так и среди кандидатов в возрасте от 30 до 39-ти (по 100 тысяч рублей). А вот среди бухгалтеров максимум в 150 тысяч рублей встречается в большинстве возрастных групп, лишь молодёжь до 30 лет не решается на него претендовать.