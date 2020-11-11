Дорожная инспекция ОНФ просит граждан сообщать об укладке асфальта в снег и дождь

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» начинает собирать обращения граждан о нарушении технологии дорожных ремонтных работ. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при минусовой температуре. Пожаловаться можно через сайт проекта, его мобильное приложение или страницы в соцсетях.

«Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли. Ведь вряд ли мы найдем дорожника, которому понравится делать брак, так что всегда стоит разбираться с причинами. А причинами могут быть позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

Он уточнил, что количество жалоб на укладку асфальта в снег или дождь с каждым годом уменьшается, но каждый такой случай нуждается в контроле.

«Мы видим, как в результате такого отношения к делу на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка, а затем читаем в новостях, как в таких местах разбиваются машины и гибнут люди. Просим всех неравнодушных граждан сообщать нам о случаях нарушения технологии, чтобы мы вместе усилили контроль за дорожными работами», – призвал Васильев.

Отправить обращение можно:

– через сайт проекта https://dorogi-onf.ru/ – раздел «Хочу отметить дорогу»;

– через страницы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы (в «ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость») с фотографиями или видео, указать точное время и место – когда и где проводились работы.

Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений;

– через свою страницу в Instagram – в публикации надо отметить проект @dorogirussia;

– через мобильное приложение проекта – раздел «Асфальт в дождь/снег». После модерации обращение появится на сайте www.dorogi-onf.ru. Скачать приложение можно в App Store и Google Play;

– обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru.