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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 15:00

Дорожная кампания 2025 года охватит все муниципалитеты Мурманской области

В регионе в рамках дорожной кампании 2025 года отремонтируют 139 объектов. Подробнее о мероприятиях в ходе вчерашнего оперативного совещания рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Планируется привести в нормативное состояние региональные и местные дороги, искусственные сооружения и освещение. Работы будут проводиться в рамках нескольких проектов. Особое внимание уделено съездам в город с федеральной автодороги Р-21 «Кола», также с учетом мнений жителей области определены конкретные дорожные мероприятия для каждого муниципалитета.

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние 9 объектов во всех округах города Мурманска. Общая протяжённость участков ремонта в текущем году составит более 13 километров.

Также планируется проведение дорожных работ на девяти региональных дорогах и двух искусственных сооружениях. В ремонт по нацпроекту включены участки региональных дорог Кола – Серебрянские ГЭС, Пиренга – Ковдор, Умба – Кандалакша, объездные Кандалакши и Североморска, автоподъезд к Апатитам, также отремонтируют подъезд №1 автодороги Кола – Мурмаши, и подрядчик продолжит работы по капитальному ремонту и реконструкции участков автоподъезда к селу Териберка. Общая протяженность ремонта дорожного полотна составит более 68 км.

В этом году в рамках плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, планируется провести ремонт более 230 тысяч кв. метров на 73 объектах улично-дорожной сети в муниципалитетах региона, 6 из которых в Мурманске.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на региональных дорогах обновят более 8 км барьерного ограждения и установят более 4,2 тысячи новых дорожных знаков.

В этом году также запланированы мероприятия по устройству освещения участков автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск и автоподъездов к Абрам – Мысу и железнодорожным станциям Магнетиты и Лопарская.

В рамках реализации мероприятий по реновации ЗАТО в этом году будут выполняться работы на 46 объектах, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях и на региональных автодорогах, ведущих к ним. Общая протяжённость запланированных работ составит более 40 км.

«Благодаря комплексному подходу и реализации разных проектов в нашем регионе, удается привести в нормативное состояние не только объекты, входящие в нацпроект, но и улично-дорожную сеть в муниципалитетах, которая не менее важна», – пояснила Юлия Полиэктова.

Кроме этого, в регионе запланированы мероприятия по выполнению ямочного ремонта, который осуществляется в рамках контрактов на содержание автодорог, а также в рамках отдельных контрактов при необходимости.

Обследования дорог после схода снежного покрова проводятся регулярно. Основные работы по ямочному ремонту начнутся после запусков асфальтобетонных заводов и наступления благоприятных погодных условий.

В рамках действующих контрактов на содержание муниципальных дорог ямочный ремонт запланирован во всех муниципальных образованиях Мурманской области, в пяти из них работы уже начались.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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