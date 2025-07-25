Дорожная кампания 2025: в Гаджиево, Полярном и Снежногорске идут работы по программе реновации ЗАТО, в Умбе – по плану «На Севере – жить!»

В Александровске продолжается дорожная кампания. Работы идут в рамках программы реновации ЗАТО. Всего запланировано отремонтировать 38 объектов по всем городам. Работы ведутся комплексно: демонтируется старое покрытие, идёт замена бордюрного камня и укладка нового дорожного полотна.

Например, в Гаджиево сейчас активно продолжается работа на улице Ленина между домами №38 и №39 и в районе домов №№41-45 по улице Гаджиева: там завершено устройство бортового камня, подрядчик приступил к укладке асфальта.

В Полярном и Снежногорске также ведутся работы по замене дорожного полотна. Так, в городе судоремонтников на улице П. Стеблина, помимо ремонта проезжей части центральной дороги, отремонтированы тротуары, выполнена установка ливневой канализации, а также заменены два остановочных комплекса.

В Умбе продолжаются ремонтные работы в рамках плана «На Севере – жить!».

На пяти объектах улично-дорожной сети работы завершены. На трёх участках дорожники закончили все подготовительные и демонтажные работы и скоро приступят к асфальтированию, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550893/#&gid=1&pid=7