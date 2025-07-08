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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 15:00

Дорожная кампания 2025: в Мурманской области завершены работы на 24 объектах

На территории Мурманской области продолжается дорожная кампания. Работы ведутся в рамках нескольких проектов. Вчера на оперативном совещании у губернатора Мурманской области о ходе дорожных работ рассказали заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, руководитель «Мурманскавтодора» Дмитрий Игнатов, а также заместитель главы города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполняются работы на региональных объектах, а также на улично-дорожной сети города Мурманска.

В рамках нацпроекта уже завершены работы на участках трёх автомобильных дорог Мурманской области, а именно на автодороге Умба – Кандалакша, Кола – Мурмаши и на автоподъезде к Апатитам.

Продолжаются работы на восьми региональных объектах, включая два искусственных дорожных сооружения. Более чем на 80% выполнены работы на объездных дорогах Североморска и Кандалакши, продолжаются работы на автоподъезде к Териберке (два участка: реконструкция и капитальный ремонт), автодорогах Кола – Серебрянские ГЭС, Пиренга – Ковдор, путепроводе на объездной города Апатиты, а также на мосту на автоподъезде к Магнетитам.

В столице Заполярья нацпроектом охвачено десять участков дорог общей протяженностью 13,6 километров. На проспекте Кольском, Верхне-Ростинском шоссе, проезде Связи выполнение работ составляет уже более 80%.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на региональных дорогах выполняются работы по устройству освещения и элементов обустройства (барьерное ограждение и дорожные знаки). Протяженность работ по устройству освещения составит почти четыре километра, при этом на автоподъезде к Абрам-Мысу работы близки к завершению, продолжаются работы на автодороге Мишуково – Снежногорск, в середине июля запланирован выход подрядчика на объекты на автоподъездах к железнодорожной станции Магнетиты и железнодорожной станции Лопарская.

В муниципальных образованиях в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» запланированы работы на 88 объектах, на сегодняшний день ведутся работы на 46 объектах, из них 15 объектов имеют степень готовности 80% и выше. Уже завершены работы на 16 объектах: две улицы в Кольском округе, две улицы в Кандалакшском округе, четыре улицы в Терском округе, одна улица в Ковдорском округе, четыре улицы в городе Полярные Зори и три улицы в городе Кировске. На остальных 26 объектах начало работ запланировано на июль. Общий объем работ составит 254 тысячи квадратных метров.

В рамках реновации ЗАТО ведутся работы как на региональных дорогах, так и в муниципальных образованиях. При этом на всех объектах региональных дорог работы уже завершены: участки автодороги Североморск – Североморск-3, автоподъездов к Видяево, населенному пункту Высокий, совхозу Мончегорский, населенному пункту Килпъявр.

В ЗАТО Александровск по программе реновации ЗАТО запланировано к ремонту 38 улиц, ведутся работы на 25 улицах, из них готовность выше 50% на семи улицах. Выход на остальные 13 улиц запланирован в июле.

В Заозерске на сегодняшний день ведутся работы на всех запланированных четырех объектах, три из них имеют готовность 50% и более. В Североморске количество объектов и их готовность аналогично Заозерску.

Работы по ямочному ремонту в рамках выполнения гарантийных обязательств завершены на 100% на территории всей Мурманской области. Работы в рамках текущего содержания продолжаются.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549921/#&gid=1&pid=1

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