Дорожная кампания 2026 года охватит все муниципалитеты Мурманской области

В регионе в рамках дорожной кампании – 2026 отремонтируют 118 объектов. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о мероприятиях вчера в ходе оперативного совещания подробно рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Так, планируется привести в нормативное состояние региональные и местные дороги, искусственные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог. Работы будут проводиться в рамках нескольких проектов, определены конкретные дорожные мероприятия для каждого муниципалитета с учётом мнений жителей области.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние 13 объектов во всех округах города Мурманска, также планируется проведение дорожных работ на 8 региональных дорогах. В ремонт по нацпроекту включены участки дорог Умба-Кандалакша, Мишуково-Снежногорск, Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, Кола-Зверосовхоз, Кандалакша-Полярные Зори, автоподъезды к г. Полярные Зори и к п.г.т. Печенга, ремонт автомобильной дороги Лесная до съезда на Рамозеро. Общая протяженность ремонта составит более 47 км.

Один из региональных объектов 2026 года отремонтирован в прошлом году, приведено в нормативное состояние дорожное полотно протяженностью 3,3 км на автоподъезде к Оленегорску.

Помимо автомобильных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», планируется проведение ремонтных работ на 4 мостовых сооружениях общей протяженностью более 300 п. метров. На мостах на 7 км через ручей и реку Териберка на 56 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами работы уже начались, на очереди ремонт путепровода на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив и моста через реку Западная Лица на 3 км автоподъезда к городу Заозерск.

В рамках стратегического плана «На Севере — жить!», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса запланирован ремонт объектов на дорогах местного значения, не вошедших в национальный проект «Инфраструктура для жизни» и программу реновации ЗАТО. В этом году в рамках планируется отремонтировать в муниципалитетах порядка 300 тысяч кв. метров дорожного полотна на 73 объектах улично-дорожной сети, на сегодня законтрактовано 96% объектов ремонта. В Мурманске дополнительно будет отремонтировано ещё 16 участков.

Дополнительно для целей повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области запланированы работы в соответствии с проектами организации дорожного движения по обустройству наиболее опасных участков дорожными ограждениями барьерного типа, установке сигнальных столбиков для разделения транспортных потоков, недостающих технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) и Г-образных опор.

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, которая поддержана Президентом России Владимиром Путиным. В рамках программы в этом году будут выполнены работы на 4 объектах в ЗАТО город Заозерск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и Печенгском муниципальном округе. Общая протяжённость запланированных работ составит порядка 2,2 км.

С учётом положительных температур и схода снега с большинства дорог регионального и местного значений, в регионе начаты работы по ямочному ремонту автомобильных дорог. Данные работы выполняются как в рамках действующих контрактов по содержанию дорожной сети, так и на основании отдельных контрактов на дополнительные объёмы ямочного ремонта.

«Обследование дорог на предмет выявления повреждений дорожного полотна собственники должны завершить до 20 апреля. Мероприятия по ямочному ремонту запланированы во всех муниципальных образованиях Мурманской области, в пяти – работы уже начались. Отдельно хочу обратить внимание, что ремонт дорожного покрытия на гарантийных участках автомобильных дорог подрядчики осуществляют за свой счёт», – уточнила Юлия Полиэктова.