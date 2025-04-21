Дорожная кампания стала одной из тем оперативного совещания в правительстве региона

Традиционно она охватит все муниципалитеты Мурманской области: региональные и местные дороги, искусственные сооружения и освещение.

«Всего в 2025 году запланирован ремонт на 139 объектах. Будут освещены 4 дороги: Мишуково-Снежногорск, автоподъезды к Абрам-Мысу и железнодорожным станциям Магнетиты и Лопарская. Работы запланированы в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить!», программы реновации ЗАТО», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона поручил радикально усилить контроль на всех этапах работ – от анализа качества асфальтобетонной смеси до процесса укладки, включая установку люков, колодцев и других элементов. Мероприятия должны быть непрерывными и системными.

«Там, где это возможно, следует уходить от использования швов при укладке дорожного полотна. В тех случаях, когда швы неизбежны, необходимо обеспечить строгий строительный контроль за качеством их укладки», – сказал губернатор.

Особое внимание – дорожным работам, проведенным ранее, и корректировке недостатков после зимы. Губернатором обозначены проблемные вопросы, конкретные сроки и способы их решения, дан ряд соответствующих поручений.

«До 1 мая необходимо провести инвентаризацию всех дорог в муниципалитетах, а также региональных и федеральных трасс по каждому проблемному участку. До 20 июня в рамках гарантийных обязательств и за счёт подрядчиков – обеспечить устранение всех выявленных дефектов дорожного покрытия. В идеале основные проблемные точки нужно ликвидировать до 1 июня», - сказал глава региона.

Если подрядчики по тем или иным причинам не приступают к выполнению гарантийных обязательств, необходимо инициировать процедуру взыскания банковской гарантии. Как подчеркнул Андрей Чибис, все дефекты должны быть оперативно устранены за их счёт.

Также губернатор поручил в максимально короткий срок завершить работы, не выполненные в прошлом году. В числе таких объектов – перекрёстки на улице Полярные Зори, улице Хлобыстова и проспекте Героев-североморцев. Отдельное внимание – улице Подгорной. Подрядчик должен исправить недостатки: при необходимости снять верхний слой асфальта и уложить новый.

Исполнение поручений – на личном контроле у заместителя губернатора Мурманской области – министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлии Полиэктовой.

Напомним, что за 6 лет в регионе обновили 7 млн кв. метров дорог.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/