Дорожная кампания текущего года в Мурманской области близится к завершению

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании о ходе дорожной кампании текущего года рассказала заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова. В текущем дорожно-строительном сезоне приведение в нормативное состояние региональных, местных дорог и искусственных сооружений ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», губернаторского плана «На Севере – Жить!», а также программы реновации ЗАТО.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» работы проводились на региональных объектах, а также на объектах агломерации «Мурманская» на территории города Мурманска. Всего в плане к выполнению 21 объект общей протяжённостью почти 82 км дорог и 137,7 погонных метров искусственных сооружений.

Уже завершены работы на автодорогах Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, Умба – Кандалакша, Пиренга – Ковдор, Кола – Мурмаши, на автоподъездах к Апатитам, Териберке (участок капитального ремонта км 20 – км 35), на объездных Североморска и Кандалакши.

Продолжаются работы на участке реконструкции автоподъезда к Териберке, км 10 – км 20, готовность объекта составляет 99%, осталось установить 4 км барьерного ограждения, и работы планируются к завершению на текущей неделе.

Также уделяется внимание приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Завершён ремонт путепровода через железную дорогу на объездной автодороге города Апатиты, протяженность ремонта составила почти 66 погонных метров. Продолжаются работы на мостовом переходе через реку Кола на автоподъезде к железнодорожной станции Магнетиты, окончание работ планируется до 20 ноября текущего года, готовность объекта – 95 %.

Опережающий темп работ на других объектах и высвобождение ресурсов позволили подрядчику приступить к работам на объекте нацпроекта 2026 года – автоподъезде к Оленегорску. Ремонт данной автодороги уже завершен, приведено к нормативу 3,3 км.

В Мурманске по нацпроекту выполнены работы на девяти объектах во всех трёх административных округах: на проспекте Кольском, проезде Нагорном и Связи, улицах Полярные Зори, Старостина, Свердлова и Магомета Гаджиева. На проспекте Героев-североморцев один из участков выполнен на 93%. При этом асфальтирование завершено, в работе — установка ограждений (до конца текущего года), установка тактильной плитки и озеленение (2026 год). Также в границах Ленинского и Октябрьского административных округов выполнены работы по ремонту участка Верхне-Ростинского шоссе.

По программе реновации ЗАТО в Мурманской области в текущем году выполняются работы как на региональных объектах, так и в муниципалитетах: Александровске, Североморске и Заозерске. К приведению в нормативное состояние запланировано 50 участков.

В настоящее время на пяти участках региональных дорог работы завершены: это участки автодороги Североморск – Североморск-3, автоподъездов к Видяево, Высокому, Килпъявру и к совхозу Мончегорскому. Общая протяжённость работ на данных объектах составила 14,5 км.

На объектах Североморска и Заозерска работы в полном объёме завершены, при этом опережающими темпами выполнены работы на дороге от Заозерска до губы Нерпичья.

В ЗАТО Александровск работы завершены на 19 объектах, всего к ремонту запланировано 37 объектов. В настоящее время в работе остаются капитальные ремонты дорог вдоль улиц Павла Стеблина и Валентина Бирюкова в Снежногорске, общая готовность составляет 98%, ведутся работы по установке и подключению 9 опор освещения, срок выполнения – 16 ноября текущего года. В городе Полярном в работе 12 объектов, степень готовности 98%, ведутся работы по обратной отсыпке между бортом и газоном, срок выполнения аналогичный – 16 ноября. В городе Гаджиево 5 объектов в высокой степени готовности, дорожники завершают укладку 20 квадратных метров тротуаров.

Общая протяжённость работ на всех объектах реновации ЗАТО составит 44 километра.

В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» на всех запланированных 94 муниципальных объектах работы завершены. По поручению главы региона Андрея Чибиса финансовая поддержка на их проведение была оказана всем муниципальным образованиям региона.

В настоящее время в работе остается объект 2024 года – улица Подгорная в городе Мурманске.

Мероприятия губернаторского плана на региональных дорогах в части установки дорожных знаков и барьерного ограждения в полном объёме завершены. Необходимо отметить, что в районе посёлка Магнетиты Кольского округа приведена в нормативное состояние дорога к Центру гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Также в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» ведутся работы по освещению участков региональных дорог. Выполнены работы по устройству освещения на автоподъезде к Абрам-Мысу, освещение здесь уже действует. На автоподъездах к ж/д станциям Магнетиты и Лопарская работы по устройству освещения также завершены, от сетевой организации ожидается подключение к 1 декабря. На участках дороги Мишуково-Снежногорск работы выполнены на 95%, завершение работ запланировано до конца ноября.

Кроме того, в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» выполнено устройство тротуаров на автоподъездах к Междуречью и Абрам-Мысу, для полного завершения работ подрядчиком ожидается поставка барьерного ограждения. Срок поставки и установки — также до конца ноября.

«Обращаюсь ко всем заказчикам: необходимо заранее подготовить все необходимые материалы для проведения торговых процедур, чтобы это было сделано уже в зимний период. Где нужно принять какие-то дополнительные решения, пожалуйста, инициируйте эти совещания. Если нужно что-то на моем уровне – предлагайте. Важно, чтобы у нас весь набор решений был готов заблаговременно, торги были проведены четко и быстро, уже в начале следующего года», – прокомментировал доклад о ходе дорожной кампании глава региона Андрей Чибис.

Губернатор также отдельно остановился на вопросе ямочного ремонта в муниципалитетах.

«Я очень прошу вас, коллеги – прежде всего это касается города-героя Мурманска, – чтобы ближайшей весной не по моему поручению проводилась работа по инвентаризации и запуску ямочного ремонта, а чтобы к этому были все готовы. Обнаруженные дефекты должны исправляться максимально быстро. Прошу сделать работу над ошибками по итогу прошедшей весны. Это крайне чувствительный вопрос», – подчеркнул Андрей Чибис.

В обсуждении этого вопроса принял участие глав регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что в этом году активно продолжалось обновление дорожной сети региона:

— В сравнении с прошлым периодом значительно вырос километраж обновленных дорог. Ремонтные работы затронули практически все муниципальные образования, в том числе и ЗАТО. Большое внимание уделялось устройству освещения вблизи населенных пунктов, а также приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. На некоторых объектах работы проводились даже с опережением графика, что, конечно же, минимизировало неудобства для наших жителей. Ремонты практически завершены, при этом все обновленные участки остаются на строгом контроле профильных ведомств, а также депутатов Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33379/