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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.24 16:00

Дорожная кампания в Мурманске продолжается

В этом году в областном центре запланирован ремонт 23 участков дорог и тротуаров общей протяжённостью 13,8 километра за счёт средств дорожного фонда в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

Работы уже завершены на 11 участках по проспекту Кольскому, улице Нахимова, улице Рогозерской, проезду по улице Капитана Орликовой, улице Карла Маркса, улице Полярный Круг.

Как сообщает администрация города Мурманска, один из объектов в работе — Прибрежная дорога. Подрядчик здесь выполнил демонтаж и монтаж бордюрных камней, фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя и приступил к асфальтированию.

Напомним, ещё 27 участков также ремонтируются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28115&page=1

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