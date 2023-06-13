Дорожная кампания в Мурманске проходит в активном темпе

Ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведётся на 13 участках областного центра из 18 запланированных.

На улице Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира) выполнено фрезерование и уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Рабочие приступили к разборке бортового камня и восстановлению колодцев.

На улице Георгия Седова (участок от Верхнеростинского шоссе до проезда Северного) также завершено фрезерование и уложен выравнивающий слой дорожного покрытия.

На улице Шмидта (участок от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича) проводится замена и устройство бортовых камней, восстановление колодцев, рабочие выполняют разборку покрытия тротуаров.

На улице Планерной (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса) общая готовность составляет 83%. Здесь демонтированы пешеходные ограждения, выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство щебеночного основания, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, проведены замена и устройство бортовых камней. Завершен ремонт тротуаров, смонтированы пешеходные ограждения, ведутся работы по восстановлению колодцев.

В 2023 году в областном центре будет отремонтировано более 14,3 км дорог. В Ленинском округе — 4,4 км, в Октябрьском — 3,4 км, в Первомайском — 6,5 км.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25153&page=1