«Дорожная карта» проекта по созданию международной арктической станции «Снежинка» в Териберке будет представлена в правительство России в октябре

Сегодня губернатор Андрей Чибис посетил Московский физико-технический институт. Глава региона обсудил с ректором МФТИ Дмитрием Ливановым «дорожную карту» создания второй международной арктической станции «Снежинка» на территории Мурманской области и дальнейшее образовательное сотрудничество. План мероприятий будет представлен в правительство РФ уже в октябре.

«Благодарен Дмитрию Викторовичу за активную позицию и поддержку наших инициатив в части развития науки и образования в Мурманской области, а также арктических проектов. Сегодня мы обсудили дорожную карту конкретного из них – создания международной арктической станции «Снежинка-2» в районе Териберки, решение о котором было принято на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством Юрия Трутнева», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор добавил, что для региона также важно развитие сотрудничества между Московским физико-техническим институтом и Мурманским государственным техническим университетом, особенно в сфере подготовки кадров по направлению реализации арктических проектов в регионе.

«Региональный аспект работы для нас приобретает всё большую значимость. Радует, что мурманский университет стал одним из первых участников консорциума, который мы создали с ведущими региональными техническими вузами», – подчеркнул Дмитрий Ливанов.

По словам ректора МФТИ, основная цель сотрудничества – поднять уровень преподавания таких дисциплин, как математика, физика, информационные технологии и др. Необходимо сделать так, чтобы абитуриенты, которые хорошо сдали экзамены и успешно закончили школы, но не набрали достаточно баллов для поступления в Московский физико-технический институт, всё равно смогли учиться по партнёрским программам в региональных университетах.

«Естественно, кроме образовательного сотрудничества мы также обсудили реализацию проекта «Снежинка-2». Хоть это и будет вторая международная арктическая станция, но она имеет серьёзные отличия от той, которая создаётся на Ямале. Особенно с точки зрения технологий, логистики и аспектов исследования», – пояснил ректор МФТИ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках встречи для Андрея Чибиса была также организована экскурсия по кампусу Московского физико-технического института и представлены Арктические лаборатории.

Международная арктическая станция «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель такого проекта – исследования в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, телекоммуникаций, биотехнологий, аквакультуры, новых материалов, решений с искусственным интеллектом.

На станции исследователи мирового уровня будут проводить совместные работы по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана. Для школьников при поддержке Минпросвещения России будут проводиться обучающие курсы и поездки, в рамках которых молодому поколению расскажут о принципах «Еленой»энергетики, о её влиянии на экологию и экономику страны.