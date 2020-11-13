Дорожная техника в центральной части региона готова к уборке снега

Вице-губернатор Юрий Сердечкин совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артёмом Гришиным совершили рабочую поездку в Кильдинстрой. Они осмотрели технику, которая подготовлена для уборки снега на дорогах в центральном районе региона, а также провели встречу с руководством подрядной компании ООО «Кольское дорожное управление».

По контракту компания обслуживает больше тысячи километров дорог, в том числе и автоподъезд к Териберке. На этом участке будут работать автогрейдер, погрузчик, два роторных снегоочистителя и комбинированная дорожная машина.

«Это направление знаковое и особенно важное с туристической точки зрения, поэтому зимой я планирую периодически выезжать туда и проверять, хватает ли техники и запасов реагентов. Впрочем, аналогичные проверки без предупреждения будут и на других направлениях. Считаю, что это действенная практика контроля за качеством обслуживанием дорог», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего у подрядчика для обслуживания дорог района «Центр» в наличии парк из 39 единиц техники. Компания также сообщила, что заготовлен нормативный запас песчано-соляной смеси и другие противогололедные материалы.