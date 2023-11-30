Дорожники продолжают обновлять парк техники в Мурманской области

Для качественного содержания дорог общего пользования регионального значения Мурманской области в зимний период ООО «Север Строй» продолжает пополнять базу новой дорожной техникой.

Компания обслуживает автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения по контрактам «Север» и «Восток»: Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, автоподъезды к селу Териберка и посёлку Туманный, Никель - Приречный - а/д Лотта, Заполярный – Сальмиярви, Мишуково – Снежногорск и другие дороги Мурманской области.

В прошлом году уже были приобретены мощные автогрейдеры, комбинированные дорожные машины (КДМ), выполняющие работы по подсыпке автомобильных дорог противогололедными материалами и снегоочистке, коммунальные уборочные машины, выполняющие работы по уборке и снегоочистке, фронтальные погрузчики, выполняющую расчистку территорий от снежных масс, экскаваторы, необходимые для работы на некоторых сложных снегозаносимых участках при обильных осадках и метелях, самосвалы для вывоза снежных масс с территорий населенных пунктов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в этом году парк пополнился ещё четырьмя КДМ, бульдозерами, экскаваторами, закуплены фронтальные погрузчики, самосвалы и тягачи.

Все новые машины, как и остальная дорожная техника, работающая на территории региона, подключены к единой региональной навигационно-информационной системе.

Фото: https://gov-murman.ru